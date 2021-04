Rodolffo, do BBB 21, e o pai Juarez Reprodução

Publicado 21/04/2021 12:05 | Atualizado 21/04/2021 13:24

Rio - Parece que seu Juarez não aceitou muito bem a eliminação do filho Rodolffo do 'BBB 21'. Magoado com os puxões de orelha que o filho levou por comentários tidos como racistas, Juarez decidiu partir para o ataque de todos que criticaram o filho.

Nas redes sociais, ele pediu pela eliminação de João no paredão desta quinta-feira, chamou o professor de Geografia de falso e sobrou até para os apresentadores da Globo como Ana Maria Braga, Tiago Leifert e Fátima Bernardes. Depois de pouco tempo no ar, Juarez apagou o post mas, aqui está a íntegra do texto do pai do sertanejo. Confira:

“Fora João militante sem noção @anaclaraac de a esse cara UM ESPELHO DE PRESENTE. Pro João. De preferência manda colocar no teto do quarto dele, assim ele dorme e acorda vendo a imagem do cara mais falso do @bbb 21 @anamaria16 @fatimabernardes @tiagoleifert o discurso de vocês tem tudo a ver com o que vocês representam Estamos ligados. Nem vou incluir o Faustão. Ele não segue protocolo mesmo... FORA JOÃO A FINAL MINHA É AMANHÃ . Fora João."