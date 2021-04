Por IG - Gente

Publicado 22/04/2021 11:41

Rio - A BBC confirmou que o novo documentário The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship será lançado no iPlayer da BBC no dia 1º de maio, com uma transmissão na BBC 2 no dia 5 de maio ás 21h (horário de Londres). Quem vai gostar de saber disso é Caio, último eliminado do 'BBB 21', que se comoveu com a história da cantora e prometeu estudar mais sobre o assunto.

The Battle for Britney visa descobrir a verdade por trás da tutela sob qual Britney Spears tem estado nos últimos treze anos. O documentário, liderado pelo jornalista Mobeen Azhar, vencedor do BAFTA, mostrará a viagem realizada por Azhar de Los Angeles (EUA) para a cidade natal da cantora, situada em Kentwood, Louisiana, para desvendar toda a complexidade que norteia a tutela da artista.

Mobeen Azhar participa de uma audiência ao longo do caminho e se encontra no meio da batalha contínua entre a equipe de tutela de Britney e os fãs apaixonados por trás do movimento #FreeBritney.

No andamento das filmagens, o jornalista se propõe a conversar com as pessoas-chave de ambos os lados da história. O filme inclui entrevistas inéditas com Billy Brasfield, ex-maquiador da cantora, Brian Friedman, ex-coreógrafo, além de Perez Hilton e a advogada Lisa MacCarley, entre outros.