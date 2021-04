Caio, do 'BBB 21', e Britney Spears Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 09:18 | Atualizado 22/04/2021 09:58

Rio - Último eliminado do 'BBB 21', Caio respondeu perguntas dos seguidores durante a participação do 'BBB A Eliminação', no Multishow. Entre os questionamentos dos fãs, surgiu a dúvida se o fazendeiro realmente continuaria apoiando Britney Spears fora da casa.

fotogaleria

Publicidade

Para quem não lembra, durante uma sessão do cinema do líder, a produção exibiu o documentário 'Framing Britney: A Vida de uma Estrela', que mostra os dilemas que a cantora norte-americana vive na carreira e na vida pessoal. Caio ficou bem abalado após o filme e, pelo visto, pretende, sim, continuar demonstrando apoio à cantora.

"Foi uma causa que me comoveu muito. Realmente, foi uma história que eu não conhecia, não sabia da veracidade das coisas. Foi bem impactante e pretendo conhecer mais do assunto, aprofundar mais e, com certeza, formalizar melhor ainda minhas opiniões sobre isso", disse o fazendeiro que já até começou a seguir Britney nas redes sociais.