Rio - Ela é internacional! Após uma parceria com Danna Paola, em 'Friend da Semana', Luísa Sonza está prestes a lançar seu novo trabalho em parceria com Katy Perry. Sim, é isso mesmo. Após alguns indícios desde o começo da semana, o produtor brasileiro Bruno Martini revelou que as duas estão na parceria de 'Cry About It Later'.

"Já diria Katy Perry: "Morta. Linda." Katycats, vocês não sabem quanto tempo eu esperei pra poder contar isso pra vocês. Amanhã tem o meu remix oficial de “Cry About It Later”, da Katy Perry, com a Luísa Sonza! Animados?", escreveu Bruno em suas redes sociais.

