Viih Tube e namorado compartilham momentos românticos no hotel

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 14:32

Rio - Bruno Magri, namorado de Viih Tube, postou no Instagram alguns momentos românticos com a youtuber. Os dois estão hospedados em um hotel no Rio por conta dos compromissos profissionais de Viih no pós-BBB. Nos Stories, do I"nstagram, Bruno postou uma foto em que aparece deitado na cama com Viih. "Boa noite com muito amor", escreveu.

Pouco antes, a própria Viih Tube resolveu fazer piada e postou um vídeo em que aparece com a toalha na cabeça, mandando beijo para os seguidores, ao som da música "Aonde Nós Chegou", dos MCs Menor e Dede. "Valeu a pena esperar", diz um trecho da canção.