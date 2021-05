Por IG - Gente

Publicado 08/05/2021 16:48 | Atualizado 08/05/2021 16:55

Rio - Mesmo não vencendo o reality da Globo, "BBB 21", o participante Gilberto acabou sendo um dos confinados no reality mais queridos da edição. Ao voltar para sua terra natal, em Janga, bairro onde mora em Pernambuco, o economista foi ovacionado por uma multidão, que esperava ansioso a chegada do ex-BBB.

Enquete aponta para provável campeão do ‘BBB’. Confira!

Morre veterinária de 31 anos vítima da doença causada pela toxina do peixe

Após fazer todos os seus compromissos depois de deixar o "BBB 21", Gilberto voltou para sua terra natal e foi surpreendido. Além de ser recebido com aplausos e muitas mensagens carinhosas, o economista chegou a ganhar uma carreata na cidade em sua homenagem.

GIL DO VIGOR CHEGANDO NO JANGA (via @ deolhonojanga) pic.twitter.com/N0sjK3A0Po