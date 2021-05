Bia e Branca Feres Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 20:29 | Atualizado 08/05/2021 20:30

Rio - Conhecidas como as Gêmeas do Nado Sincronizado, Bianca e Branca Feres ama interagir com os fãs nas redes sociais. À espera de Isaac, Bia divide todos os momentos com a irmã Branca e não podia ser diferente no ensaio de gestante.

Ao postar uma das fotos, no entanto, as duas brincaram sobre com quem o bebê vai se parecer. "Soul sister. Olhando assim... não existem dúvidas: Isaac vai ser a cara da tia. Falando sério: Quem aí está contando os meses para o nascimento do Baby Isaac? Bagunça em trio daqui pra frente!", escreveram nas redes sociais.

