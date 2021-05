Caio, do 'BBB 21' Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/05/2021 14:24

Rio - A amizade entre Caio e Rodolffo segue vivíssima fora do 'Big Brother Brasil'. Os bastiões aproveitaram, inclusive, para matar as saudades do fim de semana. Caio, inclusive, foi convidado para dormir na casa de Rodolffo, mas o que surpreendeu foi a foto que o fazendeiro compartilhou em suas redes sociais.

fotogaleria

Publicidade

Com uma cueca samba-canção em homenagem à música 'Batom de Cereja', de Israel e Rodolffo, Caio surpreendeu os seguidores. "Fim de semana incrível na casa do Bastião. E vocês, estão fazendo o que de baum?", perguntou o goiano.

Nos comentários, Rodolffo aproveitou para elogiar o amigo. "Lyndoooooo", escreveu.