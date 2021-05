Gil regrava vinheta do 'Esporte Espetacular' Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/05/2021 15:26

Rio - O Brasil tá lascado, mas Gil do Vigor está por aí para dar alegria ao povo. Depois de deixar a casa do 'BBB 21', o economista, que já tinha apresentado o 'Plantão BBB' ao lado de Ana Clara, invadiu mais uma programação da Globo e regravou o clássico "Pa pa pa pa" da vinheta do 'Esporte Espetacular'.

fotogaleria

Publicidade

"Gil na abertura do Esporte Espetacular? Temos!", escreveu o economista que, continuou a brincar sobre a participação inusitada nas redes sociais. "E aí, vigorosos, curtiram o Gil no Esporte Espetacular? Vem aí o Tchaki Tchaki na Ilha do Retiro!".

Confira o vídeo que mostra a participação de Gil no 'EE':

Publicidade