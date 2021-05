Bruna Marquezine Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/05/2021 20:44

Rio - Enquanto Bruna Marquezine e Neymar Jr seguem suas vidas de maneira bem distante desde que terminaram o relacionamento, a mãe do jogador Paris Saint-Germain reacendeu a curiosidade dos fãs de 'Brumar'. Mesmo Bruna Marquezine estando em um relacionamento com Enzo Celulari, filho de Claudia Raia e Edson Celulari, não demorou muito para que os seguidores voltassem a shippar a volta do casal.

Ao postar uma foto com a mãe e com a irmã, Bruna desejou feliz Dia das Mães para a matriarca da família. "Ctrl+C/Ctrl+V. Nós te amamos muito, Dona Neide, e não vivemos sem você! Muito obrigada por tudo, mãezinha! Feliz dia das mães pra você e pra todas as mamães maravilhosas aqui!", escreveu a atriz.

Nos comentários, Nadine fez apenas um comentário padrão para a data. "Feliz Dia das Mães", escreveu a mãe do craque, que já deixou os fãs alvoroçados. "Ai, meu Deus, queridinha da sogra kkkk", disse uma seguidora.

Confira a postagem: