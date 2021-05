Fábio Porchat zoa esposa com torcicolo Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 12:47

Rio - Perde o amigo, mas não perde a piada ganhou uma atualização com Fábio Porchat que assumiu o risco de perder a esposa. Em uma sequência de vídeos postados nos stories do Instagram, o humorista mostrou que Nataly Mega estava com torcicolo e com dificuldades de realizar tarefas simples do dia a dia, como vestir uma roupa ou calçar um par de tênis.

"Vai, meu amor. Torcicolo não permite que penteie o cabelo, né? Aí tá fácil, tô achando moleza. Quero ver, vamos lá. Curioso. Tenta mais, tem que conseguir sozinha. Lindo, hein. Nossa Senhora! Achei moleza, tô me sentindo inútil. Vou até te deixar. Você é uma campeã vitoriosa. Vou até fazer outras coisas", se divertia Porchat, enquanto filmava a cônjuge.