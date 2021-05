Chay Suede e Laura Neiva serão pais novamente Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 16:52

Rio - Chay Suede usou o Instagram, neste domingo (9), para registrar uma declaração de amor pela esposa, Laura Neiva. O ator compartilhou um clique em que a modelo aparece sozinha e se derreteu em elogios direcionados à companheira, que está grávida do segundo filho do casal

“Luz do sol que a folha traga e traduz, mãe dos meus filhos, minha inspiração, dona do meu amor, abundância do que há de melhor na terra. Feliz hoje, amanhã e sempre. O mundo torna a começar quando você se move. Te amo!”, declarou o galã, na legenda.

Nos comentários, os fãs se emocionaram com a postagem. Entre os elogios e emojis de coração, até as colegas de elenco de Chay Ísis Valverde e Jéssica Ellen registraram o carinho pelo casal.