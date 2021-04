Chay Suede e Laura Neiva Thiago Duran

Publicado 15/04/2021 13:19 | Atualizado 15/04/2021 13:19

São Paulo - A família de Chay Suede e Laura Neiva vai aumentar. Os atores, que já são pais da pequena Maria, de 1 ano, estão esperando o segundo filho. A informação foi confirmada por Robertchay Domingues da Rocha, o pai do ator, em entrevista à revista "Quem".

"O Chay me deu a Maria, que é uma coisa maravilhosa e agora vem aí mais um para rechear essa família com essas delícias maravilhosas. Estou muito feliz, o Chay está saltitante, feliz da vida. Ele nasceu para ser pai, ele é um pai muito amoroso e dedicado. Filho é sempre bênção e é um presente enorme que nós estamos recebendo", disse o pai de Chay Suede.

O casal oficializou o casamento em 2019. No mesmo ano, eles tiveram a primeira filha, Maria, que nasceu em dezembro. Chay Suede acaba de sair do ar com "Amor de Mãe" e retornou às telas da Globo com a reprise de "Império". Laura Neiva está longe da televisão desde 2018, mas deve estrear no cinema em breve.