Publicado 12/05/2021 16:42

Rio - Sarah Andrade usou o Instagram, nesta quarta-feira (12), para satisfazer a curiosidade de seguidores sobre sua vida antes do "BBB21". A ex-BBB aproveitou enquanto estava no salão de beleza para abrir uma caixa de perguntas para seus fãs. Nesse momento, um seguidor questionou se a consultora de marketing havia morado de forma ilegal nos EUA.

"Tá amarrado gente, Deus que me livre, não! Eu tinha visto de estudante, as duas vezes que eu morei lá foi com visto de estudante. Primeiro foi pra aprender a falar inglês e depois foi pra fazer o mestrado", explicou a ex-sister.

Além disso, Sarah também comentou sobre sua vida amorosa antes de entrar no reality. "Namoro real oficial já faz 5 anos que eu to solteira, mas a gente sempre tem uns casinhos aqui, outros casinhos ali", contou. A consultora ainda revelou, de forma descontraída, já ter sido traída: "O animal sem chifre é um animal indefeso gente. Mas que eu saiba teve um só um que contou que me traiu, os outros eu ainda continuo iludida achando que não".

Outro fã perguntou se Sarah se sentia realizada antes do "BBB21" e a especialista em marketing garantiu que sim. "Sou muito! É o que eu falo para o Gil, a gente tem que jogar para o universo, porque quanto mais coisa boa você joga para o universo mais ele traz. Então eu vi que a vida me surpreendeu e conseguiu melhorar ainda mais o que eu já tava feliz com ela", afirmou.