Rio - Tatá Werneck, uma das melhores amigas de Paulo Gustavo, fez uma homenagem ao ator na noite desta quarta-feira. Paulo Gustavo morreu aos 42 anos vítima da covid-19, na última terça. Tatá postou no Instagram uma foto feita durante a Missa de Sétimo Dia do ator, aos pés do Cristo Redentor. O registro foi feito por Fabio Bartelt.

"Você é gigante! Foto @fabiobartelt", escreveu Tatá Werneck na legenda da imagem. A atriz foi fortemente criticada por negacionistas após comparecer ao velório do ator usando duas máscaras, face shield e álcool gel. Após as críticas, Tatá resolveu se afastar um pouco das redes sociais.

A foto divulgada por Tatá no Instagram foi tirada por Fabio Bartelt, marido da modelo Carol Trentini. Ambos são grandes amigos de Paulo Gustavo. "Registrei você ontem e achei que é uma imagem digna de você, do seu tamanho, da sua potência! Te amo! Meu eterno amigo! @paulogustavo31", escreveu Bartelt, ao postar a imagem.