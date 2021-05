Ellen Bueno com o irmão e a foto que ela postou após o velório de MC Kevin Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 18/05/2021 11:09 | Atualizado 18/05/2021 11:35

São Paulo - O velório de MC Kevin aconteceu na madrugada desta terça-feira e teve aglomeração de fãs. A irmã do funkeiro, Ellen Bueno, de 15 anos, que estava presente na cerimônia, deu uma entrevista a um programa de televisão e mostrou no Instagram Stories como a rua estava cheia de admiradores do cantor. Porém, a adolescente publicou uma selfie após sair do velório e foi bastante criticada por isso.

No Stories, Ellen rebateu as críticas que está recebendo pela selfie postada logo após o velório e por não ter chorado durante a entrevista para televisão. "Qual o nexo? Só porque postei uma foto? Só porque não chorei durante a entrevista? Uma foto não define o que eu sinto, não define a dor que estou sentindo, não define o aperto no coração que estou sentindo", escreveu na rede social.

A jovem também mostrou mensagens que recebeu de uma seguidora dizendo que os outros funkeiros estão respeitando esse momento e não ficam fazendo publicações nas redes sociais. A mulher ainda falou que a jovem postou uma "foto plena" e que estava "comemorando a fama após a morte do irmão". "Cada um posta o que quer. Nunca na minha vida postei foto chorando. Não é hoje que vou postar. A tristeza está em mim e não em uma foto", rebateu Ellen.