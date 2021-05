Flordelis e Thomas Santana Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 11:34

Rio - Escolhida, consagrada, revestida e adornada! O bordão de Thomas Santana, que cita um trecho da música 'Quem sou eu', de Flordelis, grudou na cabeça de seus mais de 5 milhões de seguidores. Com uma vertente de humor muito forte em suas redes sociais, Thomas sempre brinca com o fato da deputada federal, que também é pastora evangélica, ser acusada de assassinato.

Apesar de brincadeiras como "essa oração é de matar", Thomas sempre revelou a vontade de conhecer a pastora que também já tinha ciência que o jovem fazia piadas com as polêmicas sobre sua vida. Nesta segunda-feira, portanto, o tão esperado encontro aconteceu e Thomas dividiu o momento com os fãs.

Nos stories do influenciador, Flordelis cantou um trecho de 'Quem sou eu', disse que entendia as brincadeiras do rapaz e abençoou os seguidores. Logo depois, Thomas postou uma foto com a pastora e escreveu "abençoadas". E, na manhã desta terça-feira, o nome de Thomas Santana virou um dos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil.

