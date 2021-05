Luiza Possi é vacinada contra a covid-19 Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 16:22

Rio - Luiza Possi foi vacinada contra a covid-19, nesta terça-feira (18). A cantora de 36 anos tomou a primeira dose do imunizante desenvolvido pela Pfizer, no dia definido para gestantes que apresentam comorbidades. A artista compartilhou o vídeo do momento especial no Instagram e, na legenda, comemorou a conquista.

"Viva o SUS! Viva a ciência! Chegou meu dia, e juro, uma alegria muito grande! Hoje foi dia de grávida com comorbidade, no caso tenho asma então fui lá e tomei a vacina da Pfizer! Só rezo para que esse dia chegue para todos os brasileiros! Vacina já! Vacina para todos", escreveu Luiza, que está no quarto mês de sua segunda gestação.