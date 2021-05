Ana Maria Braga Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 10:29

Rio - Ana Maria Braga entrevistou a mãe de MC Kevin, morto no último domingo, e fez uma homenagem ao artista no 'Mais Você' desta quarta-feira. Além da emoção que tomou conta do programa, os internautas notaram um 'furo' da apresentadora.

fotogaleria

Publicidade

Ao falar o nome de MC Kevin, Ana Maria pronunciou o nome do artista com sotaque estrangeiro, como se fosse "MequiKevin". Nas redes sociais, claro, isso virou piada.

Confira: