Whindersson Nunes mostra o estrago feito pelo seu cãozinho de estimação Reprodução Internet

Por iG

Publicado 20/05/2021 13:12

São Paulo - O comediante Whindersson Nunes compartilhou com seus seguidores, na manhã desta quinta-feira, a bagunça “cientifica” que seu cãozinho Davi causou em um sofá da área externa de sua casa. Em seus stories do Instagram, Whindersson mostrou o sofá com um buraco feito pelo pet e brincou que a obra teria sido feita pela detonação de um explosivo.

"Rapaz, quando adotei esse cachorro, não sabia que ele era cientista, não. Eu acho que isso aqui foi um explosivo! Isso aqui não é animal, não, eu acho que ele detonou foi uma bomba!”, disse em tom de brincadeira.

Ao se aproximar do cachorro para filmar o cachorro ao lado do rombo feito no sofá, mas o animal saiu correndo, quando o humorista gritou: “Vem aqui, meliante!”, caindo na risada em seguida.

Nos stories seguintes, ele aparece fazendo carinho no pet arteiro e falando da influencia que ele causa em sua outra pet, Regina. “Esses dias eu cheguei em casa e a Regina estava chupando um narguilé!”, brincou.