Daniel Lenhardt Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 12:10 | Atualizado 21/05/2021 12:15

Rio - Mas, 'xente', pode isso? Conhecido por sua passagem no 'BBB 20', Daniel Lenhardt se parece não gostar nada das perguntas sobre seu sotaque. O ator e modelo gravou um vídeo para o Tik Tok em que sugeria que os questionam sobre seu jeito característico de falar enfiem "o sotaque no c*".

Amiga de Daniel, a também ex-BBB e cantora Flayslane saiu em defesa do amigo. "Ele faz fonoaudióloga pra perder o sotaque desde que saiu do 'BBB' pelo tanto de hate que tomou por causa do próprio sotaque e ficava extremamente magoado... só pra vocês saberem mesmo!", escreveu.

PROVOU O QUE A GENTE JÁ SABIA: o sotaque do daniel é mais falso que nota de 3 pic.twitter.com/Jgy1Maeiuo — siély: tog (@tzugalaxy) March 24, 2020