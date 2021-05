Brunna Gonçalves Reprodução

Publicado 22/05/2021 14:08 | Atualizado 22/05/2021 14:10

Rio - Os bons ventos sopram para Brunna Gonçalves. Casada com Ludmilla, a dançarina vem ganhando cada vez mais destaque por suas performances de dança e, agora, Brunna alcançou um novo patamar em sua carreira. Pelas redes sociais, Bru, como é conhecida, revelou aos seguidores que será jurada de um reality show de dança no Multishow.

"Meu primeiro programa de TV como jurada. A Brunna, bailarina e sonhadora lá de trás não imaginava que fosse chegar tão longe... DEU TUDO CERTO! Amei participar desse programa alegre e divertido 'No Gás do Just Dance'. E vocês, acreditam nos sonhos de vocês? Me contem aqui nos comentários quais são eles", escreveu Brunna nos comentários.

