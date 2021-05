Arthur, do 'BBB 21' Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 14:29

Rio - Arthur pode ter ficado longe de ganhar o prêmio final do 'Big Brother Brasil 21', mas os fãs dos crossfiteiro têm feito de tudo para demonstrar o carinho pelo jovem. Depois que deixou o confinamento, o cidadão mais famoso de Conduru vem mostrando os mimos que recebe dos seus fãs e, agora, parece que o pessoal se superou.

"Eu achava que vocês eram doidos, mas agora eu tenho certeza. Velho, eu ganhei uma estrela. Vocês não têm noção do que eu estou falando. Eu ganhei uma estrela, velho, tá registrado o bagulho. Vocês têm noção? Todo mundo tem fãs muito bons. Mas os meus? Esquece. Tem até certificado", disse o jovem em seus stories do Instagram.

Mas um detalhe curioso não passou batido pelos fãs. A estrela em questão foi registrada com o nome de 'Carthur', shipp do relacionamento entre o crossfiteiro e Carla Diaz. Ou seja, foi um presente de quem torce pela volta do casal.