Adriano e a nova namorada Laísa Lemos Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 19:38

Rio - O pai tá on! Depois de repetidos términos de namoro, Adriano está feliz da vida mais uma vez. Namorando a estudante de Medicina Laísa Lemos, de 25 anos, o ex-jogador tem mostrado, pelas redes sociais, que vive um clima de harmonia ao lado da loira.

fotogaleria

Em uma foto postada neste sábado nas redes sociais, o ídolo do Flamengo posou ao lado da amada e brincou com um de seus bordões na internet. "Ui ui Deus abençoe", escreveu na legenda. Nos comentários, os fãs se divertiram com a postagem e seguiram comentando com outras frases clássicas do Imperador nas redes sociais. "Nem de férias com ex aguenta habib", escreveu um seguidor. "Nem cavalo aguenta. És", brincou outro fã.

Confira a postagem de Adriano: