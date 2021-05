Felipe Neto Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 21:25

Rio - Sempre envolvido em declarações fortes, Felipe Neto usou suas redes sociais para compartilhar uma situação curiosa com seus seguidores. Muito famoso e com uma condição financeira boa, o youtuber revelou que recebeu pedido de ajuda de um fã. Pelo Twitter, Felipe Neto mostrou que tipo de ajuda seria e fez um comentário em cima do print da mensagem.

"Se não for lhe incomodar muito, me arrume 20 mil reais", disse o seguidor. Com bom humor, Felipe repetiu o trecho curioso. "Se não for incomodar", escreveu.

O tweet, claro, viralizou e em menos de 10 horas já tinha mais de 50 mil curtidas.

Confira a postagem: