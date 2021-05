Gkay volta ao Instagram Reprodução

Rio - Depois de um mês sem aparecer no Instagram, a influenciadora digital Gkay voltou às redes sociais e postou um vídeo se reapresentando aos seguidores. "E aí, meu povo lindo, que me adora, que não me adora, mas está me assistindo: voltei. Voltei depois de muito tempo sem aparecer aqui. Voltei depois de muito tempo e devo uma explicação a vocês", disse a humorista.

Logo depois, Gkay explicou o motivo de seu sumiço e revelou que teve síndrome de burnout, que é um estado de estresse crônico, de cansaço excessivo. "Eu só queria voltar quando eu tivesse nessa energia para passar para vocês que eu tanto amo e que são tudo na minha vida. O assunto é sério. Eu precisava desse tempo. Foi um mês que aconteceram muitas coisas. Eu não tava bem, eu passei por vários problemas, eu passei por muitas coisas. Eu acho que eu tive um problema de burnout. Que é quando a você dá uma pifada geral, minha gente. Eu precisava desse tempo, para cuidar de mim e para cuidar da saúde mental", disse a paraibana.

