Publicado 23/05/2021 11:12

Rio - Tyler Posey é uma das celebridades adeptas ao site "OnlyFans", onde o ator compartilha imagens sensuais com assinantes de seu canal. Mas, na madrugada deste domingo (23), o artista conhecido por interpretar o adolescente Scott, em "Teen Wolf", escolheu o mesmo espaço para publicar um vídeo de quase 14 minutos, em que desabafa sobre ataques sofridos nas redes sociais.

"Eu queria falar sobre bullying online, porque tem acontecido mais do que nunca", começou. Depois, o ator cita um comentário registrado em uma de suas postagens no Instagram, em que um "hater" diz: "Eu matei sua mãe". A mãe de Posey, Cyndi Garcia, morreu de câncer em 2014.

Neste momento, o artista segurou as lágrimas para seguir com seu relato. "Graças a Deus, eu agora estou mentalmente em um lugar que não me afetou tanto quanto poderia. Mas é uma m*rda, claro. A gente precisa fazer algo a respeito", afirmou.

"Eu sei que a maioria das pessoas acha isso errado, mas continua acontecendo. É preciso que esse tipo de coisa tenha alguma consequência. Eles postam qualquer m*rda que queiram e se escondem [no anonimato da internet]. Isso pode levar alguém a tirar a própria vida, ou a entrar em depressão", alertou Tyler.

"O que podemos fazer para parar essa merda? O que precisa acontecer? Eu não sei, não sei nem se é possível que isso pare. Eu estou falando por mim, mas sei que muitas pessoas passam por isso também. Vamos cancelar nossos perfis no Instagram? Isso vale a pena? Mas vale a pena postar uma foto das suas férias, se o risco de ser ridicularizado pode te levar a uma depressão?", questionou o ator.

Tyler Posey também compartilhou o vídeo em sua conta de Instagram. Nos comentários, amigos e fãs do ator enviaram mensagens de apoio ao artista e também manifestaram suas opiniões sobre o assunto abordado no vídeo. "Eu sempre acho muito bizarro como as pessoas conseguem fazer comentários tão nojentos nas postagens de outras pessoas. Espero que comecem a entender que cyberbullying/assédio é muito perigoso", escreveu uma seguidora.

