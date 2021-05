Camilla de Lucas Brunno Rangel/Quem

Por O Dia

Publicado 23/05/2021 13:19 | Atualizado 23/05/2021 13:27

Rio - Ela não para! Camilla de Lucas é a capa da "Quem" deste domingo (23) e conversou com a revista sobre seus planos após o "BBB21". Famosa por seus vlogs de beleza e vídeos de humor, a influenciadora quer expandir os horizontes e se prepara para assumir novos projetos, dessa vez, como atriz.

“É um sonho antigo. Assim que fui convidada para entrar no BBB, recebi propostas bem interessantes para atuar. Escolhi o reality. Foi bem difícil. Agora estou recebendo algumas propostas também. Não tive tempo de avaliá-las, mas quero muito trabalhar como atriz", afirmou a vice-campeã do "BBB21".

Camilla ainda revelou qual é o papel que mais deseja interpretar. "Meu sonho é fazer uma vilã daquelas que jogam um vaso contra a parede, quebram tudo e no final ainda dão aquele sorrisinho bem perverso. Mas gosto de tudo. O humor também me encanta, gosto de divertir as pessoas", contou.

Quanto a vida pessoal, a influenciadora tem planos de casar com seu namorado, Mateus Ricardo, mas afirma estar focada em sua carreira enquanto o pedido de casamento não vem. "Espero que a aliança venha até o final do ano porque quero casar (risos). Estamos celebrando dois anos de namoro e acho que tudo vai acontecer na hora certa. Primeiro namoro, depois casamento e filhos. Por enquanto, sigo na correria profissional muito grande, ele tem me acompanhado e curte bastante", garante a ex-BBB.

Cabelo crespo e 'laces'

Camilla de Lucas entrou no "BBB21" com o cabelo trançado mas, em determinado momento, trocou as tranças por uma peruca de cabelo ondulado. Desde então, a influenciadora tem enfrentado questionamentos sobre seu costume de usar "laces", enquanto defende o cabelo crespo e o penteado black power. Mais uma vez, a ex-BBB esclarece que esta pauta não limita sua liberdade para usar seu cabelo da forma que quiser.

"Tem gente que fala que uso laces para esconder meu cabelo. As pessoas têm que entender que a mulher negra pode usar o cabelo que quiser, seja crespo, cacheado, liso... Não vão me impedir de usar o cabelo que quiser", pontuou Camilla.

A cria de Nova Iguaçu explicou que está em transição capilar e este período é marcado por certa fragilidade nos fios, após um ano sem usar produtos químicos. "Cada vez que você penteia, a parte com química quebra. Por isso entrei com tranças na casa. A trança ajuda o cabelo a crescer. Mas eu sabia que não ia durar muito tempo e que não ia conseguir manter o cabelo natural com a transição lá. Eu não gosto de usar o cabelo molhado, gosto de volume e por isso, optei pelas laces. Mas não foi uma decisão para esconder nada. Uso as laces como acessórios e alternativas para mudanças", reforçou.

Por fim, a influenciadora reafirma a liberdade de mulheres negras para optarem como pentear seus cabelos, seja natural ou peruca. "O cabelo crespo é um resistência para o negro. Mas algumas pessoas têm dificuldade em entender que a mulher negra também pode usar o cabelo que quiser. Ela é livre para usar o cabelo liso, ondulado e crespo", defendeu Camilla de Lucas.