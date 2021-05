Tiago Leifert Reprodução Instagram

Rio - Neste sábado, Tiago Leifert fez aniversário e completou 41 anos de vida. Mas, ao dar os parabéns para o apresentador, seguidores notaram que ele andava sumido das redes sociais e começaram a se preocupar com ele. Após algumas horas, Tiago veio a público e explicou o sumiço.

"Andei meio sumido porque não sei fazer coreografia e não tenho nada a acrescentar. Sou um vazio digital. #PAZ. Obrigado, pessoal, pelas mensagens! Pois é, entrei nos 30*. Na verdade, é porque eu estava trabalhando muito nesta semana (yeap, pasmem) e agora vou tentar descansar um pouco. See u soon", escreveu o apresentador, nos stories do Instagram, usando o termo inglês para uma espécie de "até logo".