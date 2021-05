Fiuk Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 23/05/2021 18:47

Rio - Fiuk aproveitou que seu estilo nunca foi tão comentado e posou para um ensaio de moda. Além de aparecer na capa da revista, o cantor pôde vestir looks diferentões e com uma vibe bem futurista. Maquiado, Fiuk se arriscou nas composições, assim como fazia no 'BBB 21'.

"IRADOOOO! olha quem está na capa da @Quem Vidinhas, eu abri meu coração em uma conversa com a @Quem O link está nos stories! Corre lá pra ler sobre o que VEM AÍ", escreveu o terceiro colocado do reality show em suas redes sociais.

