Viih Tube e Thaís, do 'BBB 21' Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/05/2021 19:48

Rio - O que o 'BBB' uniu, nem o cancelamento separa? Bom, parece que não. Pelo que pudemos ver nas redes sociais na noite deste sábado, Viih Tube e Thaís se reencontram e mostraram que a amizade formada no 'BBB 21' segue firme e forte fora do confinamento. Em uma noite descontraída, as amigas, riram, brincaram e beberam - bastante - vinho. Em um boomerang postado por Viih, ela escreveu: "Bebas de vinho".

fotogaleria

Publicidade

Nos stories seguintes, Thaís brincou sobre uma dinâmica constante do reality: a formação de paredão. "Oi, Tiago. Hoje o meu voto é na Viih Tube", disse a sister.

Neste domingo, no entanto, Viih mostrou que a bebedeira surtiu efeitos e falou um pouco da noite anterior. "Bom dia, gente, tô de ressaca ainda. Dá pra ver na minha cara. Ontem foi muito divertido, foi muito legal. Não mostrei mais para vocês aqui porque não estou mais no 'Big Brother', né?", brincou a loira.