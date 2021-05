Péricles recebe Gil do Vigor em sua casa Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/05/2021 20:10

Rio - Será que todo esse 'tchaki tchaki' vai virar pagode romântico? Neste domingo, o cantor Péricles contou, em suas redes sociais, que recebeu a visita do ex-BBB Gil do Vigor em sua casa. No texto, o cantor não poupou elogios ao economista e ainda afirmou que Gil agora faz parte de sua família.

"Que delícia de domingo, tive a honra de receber na minha casa o querido @gilnogueiraofc.Ele é incrível, simples, humilde, engraçado, uma pessoa que exala uma energia fora do comum. Sou seu fã, e a partir de hoje tenho não só um amigo, mas uma pessoa que entrou na minha família, que conexão! Seja bem-vindo à família Fonseca de Faria Muito sucesso na sua trajetória, estou aqui torcendo por você meu querido. Vaiiiii Brasil!!!! Agradeço também a presença do meu parceiro @pdrcst, tamo junto", escreveu Péricles na legenda do Instagram, citando o bordão de Gil.

