Por O Dia

Publicado 23/05/2021 21:18

Rio - Grazi Massafera e seu ex-marido, o também ator, Cauã Reymond usaram suas redes sociais para celebrar e homenagear a filha por seu aniversário. Fruto do relacionamento do ex-casal, Sofia completou 9 anos neste domingo e recebeu muitos elogios dos pais.

"Hoje é o dia do maior Amor do mundo. Um Amor sem tamanho que cresce cresce e não tem fim", escreveu Cauã. Já Grazi, destacou a sintonia que tem com a pequena. "Amor da minha vida todinha meu pedacinho de céu meu farol meu orgulho viva ela. feliz aniversário. Sim, meu amor, nosso amor vem de outras vidas e basta um olhar pra entendermos tudo", escreveu a mamãe de Sofia, toda orgulhosa.

Já separados, hoje Cauã e Grazi estão em outros relacionamento. Cauã é casado com a modelo e apresentadora Mariana Goldfarb e, Grazi Massafera, namora o também ator Caio Castro.

