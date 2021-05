Rafael Cardoso Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 17:11 | Atualizado 24/05/2021 17:11

Rio - Rafael Cardoso recebeu, nesta segunda-feira (24), a primeira dose da vacina contra a covid-19. O ator de 35 anos foi ao posto de vacinação acompanhado de sua esposa Mari Bridi, que registrou o momento em seus Stories do Instagram. No vídeo, o ator explica que faz parte do grupo prioritário por apresentar comorbidade.

fotogaleria

Publicidade

"Tudo porque eu tenho comorbidade, né gente! Senão eu esperaria", destacou o ator, ao ser imunizado com a vacina da Astrazeneca. "Ele tem uma condição congênita do coração", completou sua esposa. "Nasceu assim e se cuida. Eu não sou, tenho 36 e só vou tomar em agosto", disse a youtuber. Rafael foi diagnosticado com miocardiopatia hipertrófica assimétrica quando era criança.

No último domingo, o ator, que interpreta Renzo em "Salve-se Quem Puder", participou de uma ação do G10 das Favelas e doou uma tonelada e meia de alimentos orgânicos produzidos em sua fazenda, Casulo. A doação será destinada para 16 comunidades.