Juliette e o irmão Lourival - Reprodução

Juliette e o irmão Lourival Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 21:40 | Atualizado 15/06/2021 21:46

Desde que saiu de casa para entrar no "Big Brother Brasil 21", Juliette não via a família. De lá para cá, seis meses se passaram e muitas coisas aconteceram na vida da campeã do reality. Nesta terça-feira, a ex-sister voltou à Paraíba para rever os familiares e matar a saudade.

fotogaleria

Publicidade

Nas redes sociais, um de seus irmãos, Lourival, postou algumas fotos de Juliette em casa e comemorou: "Venho dividir minha felicidade com todos vocês minha maninha veio nos ver. Pensem no orgulho que não para de crescer dentro de mim, te amo, minha bonequinha."

Seu outro irmão, Nino, também postou fotos com ela e escreveu: "Coração quase que não aguentava de tanta saudades, te amo meu amor. Ter uma irmã dessas é um orgulho que todo irmão queria ter".