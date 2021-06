Anitta curte Disney com amigos e o novo namorado biolionário - reprodução internet

Por IG - Gente

Publicado 16/06/2021 12:26

Rio - Anitta tem viajado bastante para os Estados Unidos e cumprido uma série de compromissos profissionais no exterior. A cantora deu algumas entrevistas e gravou um vídeo com ninguém menos que Paris Hilton, na qual contou como conheceu o novo namorado, Michel Chetrit, e falou sobre a vida amorosa no Brasil.

A cantora disse que o encontro com o amado foi normal e que eles se conheceram em uma festa de um amigo em comum. "Eu o conheci na casa de um amigo. Foi ok. Foi um encontro normal. Nós nos cumprimentamos depois de passarmos um pelo outro e tal", conta.

A funkeira diz que situações assim não acontecem com ela no Brasil e que tem dificuldade com as relações amorosas aqui por conta da fama. "No Brasil, é muito difícil conhecer pessoas novas. E cheguei a tentar mandar algumas mensagens diretas [por aplicativos], tentei flertar com todo mundo. Mas aqui [nos Estados Unidos] eu tenho uma vida mais regular, mais comum", diz.

Anitta conta que não consegue sair muito para festas no Brasil, pois está sempre trabalhando. Ela fala que a tática que usava com os pretendentes era chamar as pessoas por quem ela estava interessada e convidá-las para sair e se encontrar.