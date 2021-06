Ex-BBB Kerline - Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 15:48 | Atualizado 16/06/2021 15:49

Kerline, primeira eliminada do "Big Brother Brasil 21", abriu o jogo sobre o polêmico vídeo de Karol Conká falando sobre Rafa Kalimann. Em entrevista ao programa Splash Show, a ex-sister disse que não tinha escutado o que a cantora falou.

"Eu estava no meu mundo de Nárnia, porque às vezes eu tenho dessas de abrir os stories, botar filtro e ficar me olhando. Eu não ia poder usar o meu look predileto, ele tava atrás de mim. Não tava prestando atenção da conversa, eu tava pensando 'que pena, não vou poder usar meu look'. Não ia falar nada, só ia fazer uma carinha triste", explicou.

A ex-sister ainda disse que publicou o vídeo sem rever. Quando percebeu o que tinha feito, Kerline explicou que ficou muito abalada e foi conversar com Karol.

"Postei sem olhar nada. Quem me avisou foi a sarah, que me mandou um print. Corri, apaguei e corri no camarim da Karol. Ela foi super empática comigo porque eu tava chorando. A galera fica imaginando mil coisas, que ela gritou comigo. De jeito nenhum, eu fiquei arrasada porque não foi a minha intenção. Isso mexeu comigo, eu fiquei super abalada", disse.