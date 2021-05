Ex-BBB Kerline Leo Franco / Agnews

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 15:21

Rio - Kerline, ex-participante do "BBB21", resolveu contar para um amigo a reação de Karol COnká ao saber sobre o vazamento do áudio em que critica o programa de Rafa Kalimann. Kerline afirmou que a cantora não ficou chateada com o vídeo compartilhado por ela.



"Ela olhou para mim e só falou: 'fica tranquila, não foi culpa sua, está tudo certo'. Tipo assim, 'já estou tão acostumada com isso, quando acho que tudo vai melhorar...'", disse Kerline sobre Karol. "Eu estou só lembrando da música dela, 'só mais um dia de luta'", completou. A ex-BBB ainda comentou o post sobre o assunto feito no perfil Subcelebrities, garantindo que está tudo bem entre ela e a rapper. "A gente já sabe que não teve maldade nenhuma, resolvemos no mesmo dia. Foco na música nova, que está muito boa", declarou.