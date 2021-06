Ana Maria Braga - Reprodução

Por IG - Gente

Publicado 17/06/2021 10:53 | Atualizado 17/06/2021 11:11

Rio - Durante o "Mais Você" desta quinta-feira (17), Ana Maria Braga voltou a falar do nascimento do neto. No começo da semana, a apresentadora contou que não sabia como o bebê se chama e explicou que os pais ainda não escolheram o nome do filho.

Ao longo do programa, Ana Maria estava falando sobre kimonos e mostrou uma peça que recebeu para crianças. "Esse aqui é para o meu neto que eu ainda não sei o nome, porque ainda não tem nome viu, gente. Quando ele crescer um bocadinho vai poder usar", brincou a apresentadora.

No último "Mais Você", Ana Maria também foi parar nos assuntos mais comentados da internet por conta de um penteado. Ela apareceu ao vivo usando dois chifres feitos com cabelo e só revelou no final do programa que era uma tiara e não um penteado.