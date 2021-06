Ariadna - Reprodução

Por IG - Gente

Publicado 17/06/2021 12:54

Rio - Ariadna Arantes, ex-BBB e atual participante do "No Limite", compartilhou com os seguidores, nesta quinta-feira (17), o resultado de mais uma harmonização facial realizada. A integrante da "Tribo Carcará", do reality de aventura da Globo, mostrou o resultado do procedimento estético e pediu a opinião dos seus seguidores. "Gostaram?", perguntou Ariadna, que ainda se mostrou disposta a tirar dúvidas dos fãs sobre a harmonização.

O cirurgião dentista que fez o procedimento deu detalhes da harmonização, feita para evidenciar a mandíbula de Ariadna. "Já é nossa paciente e iniciamos o tratamento nela há 2 anos atrás para evidenciar e marcar mais a mandíbula. Agora realçamos mais ainda o resultado já que a durabilidade do material são 24 meses, e aproveitamos para contornar a face com o preenchimento de malar. Aproveitamos para suavizar a olheira tirando a profundidade e também um pouquinho na projeção do mento (queixo).", explicou Junior Pires.