Publicado 17/06/2021 18:37 | Atualizado 17/06/2021 18:41

Gkay e Luan Santana deixaram a internet sem fôlego ao divulgarem um tease do clipe de "Morena", do cantor. No Instagram, a influencer falou sobre o beijão que deu no artista.

"Amor, agora é assim, concorrência desleal. É pros contatinhos aprenderem. Quer beijar minha boca? Agora está bem difícil. O nível subiu, foi lá pro céu", brincou ela.

A humorista também deu uma nota para o beijo de Luan. "Eu particularmente aprovei. Dou nota 10. É mais refrescante que goma de mascar".

Gkay também explicou se teria "se aproveitado" do cantor. "Vocês acham que eu sou mulher de tirar casquinha? Sou", respondeu.







