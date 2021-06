Alexandre Frota - Michel Jesus/ Câmara dos Deputados

Alexandre FrotaMichel Jesus/ Câmara dos Deputados

Por iG

Publicado 18/06/2021 14:30 | Atualizado 18/06/2021 14:32

Alexandre Frota (57), deputado federal, frequentemente tem o passado como ator pornô relembrado, inclusive nos espaços políticos que trabalha. Mesmo com isso, o ex-ator não se arrepende das escolhas que fez na carreira e critica os que evitam conhecer seu outro lado.



fotogaleria

Publicidade

"Não faria de novo, mas não me arrependo. Quem nunca assistiu a um filme? A grande pornografia é roubar o país, é fazer rachadinha. De resto, irmão, o corpo é meu, a vida é minha, ganhei meu dinheiro, me diverti. Está tudo certo. As pessoas falam, mas ninguém quer saber se toda segunda-feira estou distribuindo quentinhas, cobertores. Só querem saber dessas coisas, como o casamento com a Claudia Raia", declara Frota em entrevista à "Veja SP".



Outro episódio que o Alexandre Frota geralmente é relembrado é do seu casamento com a atriz Claudia Raia, ela geralmente dá entrevista sobre este momento de ambos apontando como 'devaneio" de juventude. "Claudia não para de falar, não me tira da cabeça. Toda semana sai notícia sobre isso. Deve ter sido um casamento marcante para ela", comenta Frota.



"Hoje vivo um casamento maravilhoso com a Fabiana (Rodrigues). A Claudia Raia não me esquece e precisa ser feliz com os casamentos dela, como sou com o meu. O meu casamento não deixa nunca que eu me lembre dela", finaliza ele