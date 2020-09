Covid-19 já fez mais vítimas no Rio que a pandemia da febre amarela

Que 2020 mexeu com a rotina de todos, já sabemos. Mas que legado o Rio de Janeiro deixará depois de mais esse? Uma volta ao passado ajuda a compreender oem uma cidade ou mesmo um país. O canal do YouTubefoi buscar os registros do passado, e relembra o poder de transformação que um enfrentamento como esse pode causar.Em 1850, o Rio de Janeiro tinha 244 mil habitantes quando aatacou em cheio a cidade,. O número de mortes chegou a 4.160. Uma das alternativas para evitar o contágio para aqueles que tinham recursos era subir a serra. Aera destino dos nobres e ricos naquele período.E hoje vemos umaavançar por todo mundo, somente no Rio de Janeiro já sãopelo novo coronavírus. E, assim como verificado depois da descoberta do vetor da febre amarela, foi percebido que nenhuma região estava livre de casos da doença, como ocorre hoje, com a Covid-19.Nem mesmoe a princesa Isabel foram poupados. Pedro Afonso, filho de Dom Pedro, não resistiu à doença e morreu com apena um ano e meio. Na época, foi considerado que os negros seriam portadores da febre amarela. Alguns historiadores chegam a afirmar que a doença pode ter contribuído para o fim da escravidão.A pandemia era umpara a nova nação brasileira, que queria atrair os imigrantes para trabalharem nas terras. Mas os europeus escolhiam por destinos livres da febre amarela e o Brasil teve que avançar nessa defesa. O Rio de Janeiro era ainda pobre em estrutura sanitária.Na virada para oforam iniciadas as obras dee as habitações consideradas como “cortiço” passaram a ser demolidas por serem consideradas pontos de disseminação da doença.Mas a cidade, que já foi sede do governo brasileiro e que é a mais turística do país, fez muito pouco emao longo dos séculos. Hoje, segundo o Instituto Trata Brasil,. O que gera poluição dos recursos hídricos, solo, e, consequentemente, problemas para a saúde pública, facilitando o contágio de doenças. Por outro lado, o número de pessoas vivendo em favelas é um dos maiores do mundo em termos percentuais. Pelo menos dois milhões de cariocas vivem em condições precárias segundo o Instituto Data Favela.Segundo a professora de História e uma das fundadoras do canal “História e Tu”, Zilmar Nascimento, apode ajudar entender como as antigas geraçõesaos de hoje, e que nossa capacidade de enfrentamento está diretamente relacionada ao que foi feito nesse período.“Essa volta ao passado ajuda a entender nossos próprios recursos. Como avançamos ou não nesse processo? O que foi deixado de legado para esse tempo? E o que vamos deixar para o futuro também? Um dia farão essa mesma cobrança”, conta Zilmar Nascimento.A falta de conhecimento sobre o contágio da febre amarela que perdurou por anos naquele período, com os avanços tecnológicos, não é que mais nos assusta neste momento. A Covid-19 foi identificada, sequenciada geneticamentes, sendo o grande desafio desta vez encontrar uma vacina. Assista ao vídeo que narra como era a vida nos tempos de Império e pandemia e veja as semelhanças, as diferenças e, principalmente, o impacto da pandemia no Estado do Rio de Janeiro.O Canal “História e Tu” já produziu mais deretirados de, e roteirizados pela dupla de professores de História do Ensino Fundamental em Porto Velho, no Estado de Rondônia, Zilmar Nascimento e Danilo da Silva, que trabalham em uma escola Estadual.