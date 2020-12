Por O Dia

Publicado 09/12/2020 14:38

A concessionária Águas de Nova Friburgo divulgou um comunicado no início da tarde desta quarta-feira (9/12) sobre a conclusão da manutenção no sistema de abastecimento de água no município. Segundo a empresa, os sistemas foram recuperados e a distribuição de água já está sendo normalizada.



Ontem, a concessionária emitiu uma nota sobre problemas no fornecimento de água para os bairros do município em decorrência dos alagamentos, por conta da forte chuva que atingiu a cidade entre a tarde de segunda e a madrugada de terça-feira.



Não foi divulgada uma explicação de como os alagamentos influenciaram no sistema de abastecimento da concessionária, apenas que as medidas necessárias seriam tomadas para que a situação seja resolvida.



Apesar da conclusão do serviço, a concessionária informa que, em casos de desabastecimento, serão disponibilizados caminhões-pipas, que podem ser solicitados pelo Whatsapp (21) 97211-8064, aplicativo Cliente Águas, Chat Interativo, que está disponível no aplicativo e no site www.aguasdenovafriburgo.com.br, ou pelo 0800 757 0422 (ligações gratuitas de telefones fixos, celulares e longa distância).