Por O Dia

Publicado 10/12/2020 16:57

Um denúncia anônima levou os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 11º BPM, a uma residência na Rua Chico Mendes, nas Braunes, em Nova Friburgo, nesta quarta-feira (10/12), onde um homem de 25 anos guardava dinheiro proveniente da venda de drogas.



O suspeito confessou fazer parte do tráfico de drogas, sendo responsável por guardar o dinheiro de um dos gerentes do Cordoeira. Com ele foram apreendidos R$ 3,7 mil, 120 gramas de maconha e uma balança de precisão.



O suspeito foi preso e encaminhado para a 151º DP (Nova Friburgo), assim como todo o material apreendido na ação.