Por Paula Valviesse

Publicado 09/12/2020 12:17

Na noite desta terça-feira (8/12), por volta das 19h, uma tentativa de homicídio assustou clientes de um mercado no bairro Nova Suíça, em Nova Friburgo. Um homem armado perseguiu a vítima e entrou no estabelecimento, onde efetuou vários tiros. Nenhum cliente ficou ferido e a vítima, apesar de ferida, ainda conseguiu correr, mas caiu a cerca de cem metros do local.



A vítima é um homem, de 32 anos. Ainda não há informações sobre o motivo, mas após atingir a vítima, o atirador fugiu.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima foi socorrida para o Hospital Municipal Raul Sertã. Ainda não há atualização sobre seu estado de saúde.



As informações iniciais da Polícia Civil são de que o atirador usava um capacete e seguiu a vítima até o mercado. Na correria, mercadorias foram jogadas no chão e um dos tiros atingiu um freezer.



Ainda na noite de ontem, o mercado publicou duas notas em suas redes sociais. Na primeira chegou a ser informado que houve um tiroteio, mas essa informação foi removida logo em seguida:



“Gostaríamos de comunicar a todos que houve um fato isolado agora à noite em nosso mercado de Nova Suíça. Informamos ainda que todos os funcionários e clientes nada sofreram fisicamente. Já está sendo investigado o ocorrido e só queremos agradecer a todas as mensagens de preocupação e carinho”, diz a publicação oficial.



Mensagens de áudios gravadas por clientes e familiares de pessoas que estavam no mercado no momento do tiroteio mostram a apreensão das pessoas com a situação: "Minha mãe ligou e falou que o cara entrou atirando no outro e o que estava levando os tiros saiu correndo e foram para fora e o cara continuou atirando. Fecharam o mercado, ela está dentro do mercado e não sabe se o cara que levou os tiros está morto do lado de fora”.