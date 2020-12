Por O Dia

Publicado 10/12/2020 12:59

A Secretaria de Educação (SME) de Nova Friburgo iniciou nesta quarta-feira (9/12) as inscrições para ingresso de alunos nas unidades escolares da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2021. O cadastro na fase de pré-matrícula deve ser feito pela internet, no site da Prefeitura, e está aberto até o dia 13 de dezembro.

As vagas são tanto para Educação Infantil, como para o Ensino Fundamental I e II, ou seja, do berçário ao 9º ano. De acordo com a SME, excepcionalmente, em função da pandemia, para as alocações realizadas no dia 15, com efetivação da matrícula prevista nas unidades escolares nos dias 16, 17 e 18/12, a matrícula será confirmada por telefone.



Quando os interessados fizerem a inscrição no sistema de pré-matrícula, terão a opção de selecionar até três unidades escolares de sua preferência, aumentando as chances de conseguir uma vaga.