A campeã do BBB 21, Juliette Freire, comentou a situação do país, nesta sexta-feira (18), e se mostrou descontente com os rumos do Brasil em relação à pandemia do coronavírus.



Com milhares de seguidores, Juliette explicou não defende partido ou político. "Tenho uma história de muitas questões sociais. Eu não defendo partido, não defendo pessoas. Eu defendo ideias e estou muito preocupada com a situação do nosso país. Isso me angustia muito.", disse Juliette em resposta ao Portal Mais PB.



A paraibana ainda explicou que não vai se omitir como artista e apelou para que as pessoas usem máscara e se vacinem. "Nosso país poderia estar em uma situação muito diferente da que está hoje. Isso é triste, é lamentável. Como pessoa nunca me omiti e como artista não vou me omitir. Estou muito preocupada com a situação do nosso país. Se eu salvar uma vida pedindo pra usar máscara ou se vacinar, estou feliz", completou.



