Samantha Schmütz participou do 'Saia Justa' da última quarta-feira (16)

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 17:54

Rio - Após se envolver em polêmicas por causa de seus posicionamentos políticos, Samantha Schmütz deixou claro sua posição ideológica ao compartilhar um texto em seus Stories do Instagram. A publicação se trata de um desabafo sobre a defesa do pensamentos alinhados à esquerda política.

“Ser de esquerda é dolorido. Esse senso de justiça social e essa empatia nos faz sentir a dor do outro mesmo quando vida tá tranquila, ajeitada. Colocar o coletivo acima do individual é assim mesmo, faz parte. Mas não troco essa dor incômoda pela felicidade egoísta do outro lado", diz o texto compartilhado pela artista.

Desde a morte de Paulo Gustavo, vítima da covid-19, Samantha não tem escondido sua insatisfação com a gestão do governo federal da pandemia. A atriz chegou a se envolver em uma polêmica com Juliana Paes e outros artistas que preferem se manter "isentos" das discussões políticas atuais. "Eu fico indignada com quem tem voz e não fala", afirmou a humorista em entrevista ao Saia Justa da última quarta-feira (16).

"Quem tem voz, tem que falar. Pra que você tem voz? A gente tem que silenciar quem não quer falar. Eu não parei de seguir muitas pessoas que eu até gostaria, mas eu não vou dar like, não vou curtir, não vou dar engajamento pra quem não tô vendo se preocupar com o país", declarou a atriz.

Samantha afirmou que sempre buscou se posicionar em questões sociais, mas reconhece que o empenho em sua luta mudou após a perda de Paulo Gustavo. "Ele era um símbolo, uma alegria pro Brasil. Isso mexeu muito comigo e dois dias após o enterro do Paulo, eu vi o presidente imitando uma pessoa sem ar e fiquei, 'não é possível'", começou. "Fiquei imaginando o Paulo cheio de tubos, de cabeça pra baixo, de bruços, pra tentar respirar. As pessoas tão lutando pela vida e não dá pra brincar com isso", opinou a artista.

A atriz ainda criticou colegas que, em sua opinião, "estão vivendo em um mundo de Nárnia". A artista voltou a lamentar a postura dos artistas que preferem postar apenas amenidades em suas redes sociais: "Estão em outro país. Não é possível", disse Samantha.