Publicado 21/06/2021 18:58 | Atualizado 21/06/2021 18:59

Bianca Andrade usou as redes sociais para dividir um momento da gestação. No Instagram, a influenciadora falou sobre os benefícios dos exercícios físicos durante a gravidez.

Na publicação, Bianca surgiu em uma série de fotos usando um look de ginástica, com um top e uma calça leggin. "Mamãe fitness passando pelo seu feed. Eu tô amando me exercitar durante a gravidez (sempre com acompanhamento, viu?). É o meu momentinho de relaxar, cuidar da minha mente e do meu corpo, que é a casinha do meu neném!".

Nos comentários, os seguidores elogiaram o barrigão de oito meses da influencer e brincaram: "Olha ela toda fitness!", disse um. ""Que mamãe saudável!", falou outro. "Coisa mais linda!", escreveu um terceiro.

